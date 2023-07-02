Россиянин попытался сжечь Коран в мечети «по приказу голосов в голове» В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, который пытался сжечь Коран в мечети

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В Кабардино-Балкарии задержали мужчину после попытки сжечь несколько экземпляров Корана в мечети, сообщает Telegram-канал Baza. Полицейским он пояснил, что сделать это ему приказали голоса в голове.

Инцидент произошел в поселке Чегем Второй в ночь на 2 июля и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он разложил на полу несколько экземпляров священной для мусульман книги, облил их жидкостью из бутылки и поджег. Возгорание вскоре было потушено людьми, которые находились в тот момент в мечети.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение, сославшись на постановление суда, который отменил введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Депутаты Госдумы осудили власти Швеции за разрешение акции с сожжением Корана. Российские парламентарии приняли постановление «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции», в котором выразили возмущение решением руководства скандинавской страны.

Акция в Стокгольме послужила поводом для протестов в Ираке. Местные жители, возмущенные сожжением Корана, ворвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки главы дипмиссии.