Глава Дагестана осудил рейд силовиков в мечети в Подмосковье Меликов: действия силовиков в подмосковной мечети могут бросить тень на всю структуру

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что ему было «очень неприятно» видеть кадры из мечети в подмосковных Котельниках, где устроили рейд сотрудники российских силовых структур. Он признался, что не в курсе предыстории произошедшего, но подчеркнул, что «главное — оставаться человеком» и выразил надежду, что в ситуации разберутся и действиям конкретных правоохранителей «дадут оценку».

Мне было очень неприятно видеть кадры из мечети в Подмосковье. <...> Знаю на своем опыте — служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя! Насколько было оправданно решение этих сотрудников проводить рейд в священную пятницу в мечети и почему в своих высказываниях они были так несдержанны? — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что подобные действия способны «бросить тень» на всю структуру, в которой служат эти сотрудники.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, где люди в форме ОМОН ходят по помещению мечети. В ответ на претензии находящихся там верующих один из силовиков ответил, что «сотрудник полиции выполняет свои полномочия». После этого представители мусульман Подмосковья записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в случившемся. Они рассказали, что правоохранители ворвались в помещение молельного дома «в уличной обуви», нецензурно выражались и применяли физическую силу. Когда от них потребовали объяснить свои действия, они «распылили огнетушитель» в сторону прихожан.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что данный рейд во время молитвы в мечети стоит рассматривать как провокацию с целью «расшатать прочный фундамент межнационального мира». По его мнению, нарушения миграционного законодательства нужно исправлять адресно и точечно, а подобные мероприятия больше напоминают «бандитские налеты».