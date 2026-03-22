Москвичка лишилась всего после советов «успешной» подруги

22 марта 2026 в 14:11

Москвичка лишилась квартиры из-за подруги и инвестиций в недвижимость ОАЭ

Москвичка лишилась всех сбережений после инвестиций в дубайскую недвижимость по совету знакомой и теперь живет в коммунальной квартире, пишет Telegram-канал Baza. Пострадавшая познакомилась с женщиной в интернете, где та демонстрировала роскошный образ жизни.

Они начали общаться и вскоре сблизились. «Темщица» рассказывала, что зарабатывает на перепродаже недвижимости, купленной на этапе котлована, и предложила пострадавшей вложить деньги. Та заинтересовалась двумя квартирами в ЖК «Римский» и уговорила родственниц передать ей 5 млн рублей на первый взнос. Эти средства она отдала наличными.

В мае 2022 года женщина также продала свою квартиру в Тушино, рассчитывая купить дом и открыть передержку для собак. Подруга-эксперт предложила ей вариант жилья, который оказался слишком дорогим. Тогда она предложила другой план — вложить вместе почти 13 млн рублей в апартаменты в Дубае и заработать на последующей перепродаже. Мария согласилась и перевела свою часть средств. Спустя время стало ясно, что ее обманули. Выяснилось, что знакомая не вкладывала собственные деньги, а лишь оформляла бронирование жилья без первоначального взноса.

Пострадавшая потеряла все накопления, испортила отношения с родственниками, прошла процедуру банкротства и переехала в коммунальную квартиру, которая осталась у нее единственным жильем. Она неоднократно обращалась в полицию с заявлениями на знакомую, однако в возбуждении уголовного дела ей отказывали. Сейчас женщина пытается добиться справедливости с помощью юриста.

До этого другая жительница Москвы смогла вернуть 16 млн рублей по «схеме Долиной», которые ранее передала бывшему возлюбленному. Мужчина предложил девушке заняться грузоперевозками для компании и открыл собственное дело. В качестве благодарности за участие в семейном бизнесе Мартина передала ему крупную сумму по договору дарения.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

