Москвичей ждут самые экстремальные морозы в XXI веке Леус: первая пятидневка февраля в Москве может стать самой холодной за XXI век

Первая неделя февраля в Москве может стать самой холодной в XXI веке, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. В первые три дня февраля средняя температура воздуха в столице опустилась до –18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних значений за многолетний период.

В век глобального потепления более холодным начало последнего зимнего месяца было лишь однажды, в феврале 2012 года, тогда средняя температура воздуха за этот же период составила минус 20,2. Учитывая тот факт, что пик морозов в нынешнем феврале еще впереди, его первая пятидневка может стать самой холодной в XXI веке, — написал синоптик.

По словам Леуса, в Подмосковье минувшей ночью сильно различалась температура: в Черустях было -28,6 градусов, а в Немчиновке — -19,5 градусов. По его словам, жителям столицы и области предстоят еще две морозные ночи с температурой ниже -20 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил о сильных морозах на юге Красноярского края, в Якутии, Иркутской области и европейской части России. На этой неделе температура может упасть на 12–14 градусов ниже нормы. В Черноземье ночью будет до -30 градусов, холод затронет степи Кубани и Северный Кавказ. Наибольшее влияние аномалии ощутят жители европейской части страны.