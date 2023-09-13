Москвич выкупил подъезд многоэтажки и закрыл его от жителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве жильцы многоэтажного дома на улице Студенческой обратились в Мосжилинспекцию после того, как их подъезд был выкуплен и закрыт для общего пользования, передает ТВЦ. Собственник недвижимости смог выкупить территорию входной группы и теперь обустраивает там квартиру. Остальные жители многоэтажки могут попасть домой только через техническое помещение, которое особенно неудобно для родителей с колясками и маломобильных граждан.

В Мосжилинспекции действительно на контроле находится обращение граждан о продаже квартир на первых этажах с включением в состав этих помещений коридоров, используемых жителями. Если местными жителями будет инициирован судебный процесс, инспекция готова принять участие в защите прав и интересов граждан, — сообщили в ведомстве.

Жильцы предполагают, что ошибка с площадью могла произойти 40 лет назад, когда входную группу перенесли и она стала занимать часть территории нынешнего владельца.

Адвокат Константин Ерохин предполагает, что в этой ситуации можно было бы установить сервитут — право прохода или какого-то доступа. Жильцы могут пользоваться собственностью другого человека в своих целях.

В апреле СМИ освещали историю челябинца, которому продали под видом однокомнатной квартиры бойлерную в подвале жилого дома. Мужчина купил жилплощадь летом, тогда его привлекла цена в 950 тысяч рублей, и ничего не вызывало подозрений, пока с началом отопительного сезона не стало невыносимо жарко и не набежали тараканы и крысы. Позднее он понял, что прямо через его квартиру проходит теплотрасса.