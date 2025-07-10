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10 июля 2025 в 13:33

Россия вернула еще двоих детей с территории Украины

Львова-Белова: Россия вернула двух детей с Украины при посредничестве Катара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка вернул еще двоих детей в Россию с территории Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это произошло при посредничестве Катара.

Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери, — сказала Львова-Белова.

Ранее омбудсмен заявила, что Россия подготавливает список детей на территории Украины, которые ожидают воссоединения с семьей. Москва готовит соответствующий перечень в ответ на аналогичные шаги Киева, добавила Львова-Белова.

В мае детский омбудсмен рассказала о возвращении 17-летней девочки, проживающей на Украине, в Россию к матери. Посредником в процессе стал Катар. Мать девочки уехала в РФ в 2023 году, а отец умер в 2024 году. В итоге она осталась на Украине на попечении старшей сестры.

Отмечается, что в марте российская сторона передала Украине пятеро детей для воссоединения с семьей. Львова-Белова оказала содействие при данном процессе.

омбудсмены
Мария Львова-Белова
права человека
дети
Украина
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