Москвич украл у любовницы 18 млн рублей, предназначавшиеся его жене SHOT: москвич украл у любовницы 18 млн рублей, на которые та собиралась купить дом его жене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы украл у своей любовницы 18 млн рублей, на которые та собиралась купить дом его супруге, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, на эти деньги он приобрел жилье для себя, а также отдохнул в Таиланде. Обманутая женщина написала заявление в полицию.

По данным SHOT, 48-летняя жительница Москвы обратилась в агентство для знакомств, где ей предложили 36-летнего женатого мужчину. Изначально москвичка не знала о том, что мужчина женат, и устроила скандал возлюбленному, когда ей стало об этом известно. Тот объяснил, что его жене просто негде жить. Тогда любовница предложила снять деньги со счета, купить супруге мужчины дом и жить вместе дальше.

Женщина сняла более 18 млн рублей со счета и оставила их в сумке у себя дома. Позднее пара рассталась, и перед уходом мужчина забрал сумку любовницы. Деньги он потратил на покупку жилья для себя и поездку в Таиланд. Своей бывшей возлюбленной он заявил, что деньги и так предназначались для его семьи.

Ранее SHOT сообщал, что москвичка обратилась в полицию после того, как муж-француз вывез из квартиры в ее отсутствие 600 тысяч рублей. Супруги находятся в браке десять лет и имеют двух детей, но с 2022 года живут раздельно. После ухода московского работодателя из России француз нашел новую работу в крупной аудиторской фирме в ОАЭ, где смог зарабатывать более миллиона рублей в месяц. Жена ехать в Дубай отказалась и осталась в Москве с детьми.