Москвичка просит полицию отобрать у мужа-француза 600 тысяч рублей SHOT: француз украл у жены-россиянки 600 тысяч рублей и уехал работать в Дубай

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичка обратилась в полицию после того, как муж-француз вывез из квартиры в ее отсутствие 600 тысяч рублей, рассказывает Telegram-канал SHOT. Супруги находятся в браке десять лет и имеют двух детей, но с 2022 года живут раздельно. После ухода московского работодателя из России француз нашел новую работу в крупной аудиторской фирме в ОАЭ, где смог зарабатывать более миллиона рублей в месяц. Жена ехать в Дубай отказалась и осталась в Москве с детьми.

Француз иногда на время приезжал в Россию повидаться в детьми, но во время очередного визита не застал дома ни детей, ни жену. В доме он нашел упомянутые средства, собрал их и отправился обратно в Дубай. Женщина надеется, что правоохранители помогут ей вернуть накопленные средства.

Ранее жительница Йошкар-Олы обвинила своего мужа-полицейского в избиениях, которым регулярно подвергалась на протяжении пяти лет. Женщина не решалась рассказывать об этом, пока в ноябре 2022 года после очередного скандала муж не ушел из дома, забрав с собой ценности, включая золотые украшения ее бабушки. Против мужчина сначала возбудили уголовное дело, но затем закрыли его.