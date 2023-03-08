Полицейский из Йошкар-Олы годами избивал жену и украл ее драгоценности Baza: жительница Йошкар-Олы обвинила мужа-полицейского в регулярных избиениях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Йошкар-Олы обвинила своего мужа-полицейского в избиениях, которым регулярно подвергалась на протяжении пяти лет совместной жизни, и записала видео после очередных побоев, пишет Telegram-канал Baza. Женщина не решалась рассказывать об этом, пока в ноябре 2022 года после очередного скандала муж не ушел из дома, забрав с собой ценные вещи, в том числе золотые украшения ее бабушки. Коллеги мужа возбудили в отношении него уголовное дело, но позже закрыли его.

Мама, он меня избивает. <...> Если он меня сейчас убьет, или что-то с детьми случится, я тебе отправляю, чтобы было доказательство. Он меня запинывал ногами, избивал, мама, — говорит женщина.

Она заявила, что муж регулярно избивал ее с 2018 года, порой прямо на глазах их ребенка. После того, как супруг исчез из дома вместе с ценными вещами, она написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили в отношении мужчины уголовное дело о краже, установив, что украшения были сданы в ломбард. После того, как драгоценности вернули, статью переквалифицировали на «Самоуправство», а впоследствии и вовсе закрыли дело. Спустя какое-то время женщина развелась и пожаловалась в прокуратуру на самих полицейских, закрывших дело, а также рассказала об избиениях в соцсетях, после чего в МВД начали проверку. Теперь бывшему мужу женщины грозит наказание по статье об истязании.

Ранее в Иркутске в городской больнице зарезали 76-летнего мужчину. По версии следствия, смертельные ножевые ранения пенсионеру нанесла его супруга, которая навещала мужа в палате. После его кончины женщина пыталась покончить с собой, но ее успели спасти и госпитализировали.