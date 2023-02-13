Мужчина умер от ножевых ранений после визита жены в больничную палату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городской больнице Иркутска 76-летний мужчина скончался от ножевых ранений, сообщило областное Следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По предварительным данным, пенсионера зарезала жена, которая навещала мужа в палате.

СК уточняет, что после смерти мужчины подозреваемая пыталась покончить с собой, однако врачи успели ее спасти. На данный момент женщина госпитализирована, ее палату охраняют сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

2 февраля в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 19-летний молодой человек забил до смерти деревянным бруском свою 83-летнюю бабушку. Юноша был пьян и сразу после содеянного лег спать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Екатеринбурге мать убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». Детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет. Одна из местных жительниц заявила, что об убийстве сама подозреваемая рассказала своим родственникам по СМС.