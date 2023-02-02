Внук забил насмерть бабушку деревянным бруском и лег спать В ЯНАО внук забил до смерти деревянным бруском 83-летнюю бабушку

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В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 19-летний молодой человек забил до смерти деревянным бруском свою 83-летнюю бабушку, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Юноша был пьян и сразу после содеянного лег спать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 30 января в селе Халясавэй в ЯНАО. По версии следствия, молодой человек пришел домой в нетрезвом состоянии и поссорился с семьей. Его мать ушла из дома, и он остался наедине с бабушкой. После словесной перепалки мужчина взял деревянный брусок и избил им пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте.

Юноша подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). <...> В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СКР.

Ранее житель Тюмени забил до смерти четырехмесячную дочь. Инцидент произошел в ночь на 21 октября. Пьяный тюменец находился дома вместе со своей девушкой и младенцем. Внезапно между сожителями возникла ссора, переросшая в драку. Мужчина сначала избил женщину, а затем нанес несколько ударов маленькой дочери. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и покушения на убийство матери младенца, предусмотренное п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Иволгинском районе Бурятии приговорили к 9,5 года колонии строгого режима 37-летнего мужчину, пытавшегося убить мать и ее двоих детей с особой жестокостью. Преступник хотел сжечь их заживо.