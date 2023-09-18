Москвич наткнулся на мертвую женщину во время прогулки с собакой

Житель Москвы обнаружил тело женщины во время прогулки с собакой, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. На место происшествия был вызван наряд полиции и судмедэксперты. Они определили, что женщина умерла насильственной смертью.

Около жилого дома на улице Молдавская обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. Тело обнаружил случайный прохожий, который гулял с собакой и вызвал правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Фото: t.me/skmoscowgsu

Установление обстоятельств произошедшего контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела и установлении личности гражданина, совершившего преступление.

Ранее на берегу озера Долгого в Санкт-Петербурге нашли тело 64-летней пенсионерки. По данным «Фонтанки», женщина находилась в сидячей позе около дерева. На ее шее обнаружили рваные раны, следы от скотча и ожоги. В кармане пенсионерки нашли записку с именем и датой рождения.

По словам очевидцев, незадолго до обнаружения тела у озера гулял некий мужчина с коробкой. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.