У озера в Петербурге нашли тело женщины с разорванной шеей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На берегу озера Долгого в Санкт-Петербурге был обнаружен труп 64-летней пенсионерки, сообщает «Фонтанка». Женщина в сидячей позе находилась возле дерева. Не ее шее были рваные раны, следы от скотча и ожоги.

Очевидцы сообщают, что накануне днем у озера гулял некий мужчина с коробкой, а также был слышен взрыв. Уточняется, что в кармане у женщины была найдена записка с ее именем и датой рождения. Также в руках у погибшей была зажигалка.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители изъяли биоматериалы, две зажигалки и одежду погибшей. Тело направили в морг на экспертизу, сообщает 78.ru.

Ранее в Москве в хостеле на Пятницком шоссе был обнаружен труп 30-летнего мужчины. На его теле были выявлены следы насильственной смерти.

12 сентября в Москве сотрудники угрозыска управления МВД по САО задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Для того чтобы установить местонахождение подозреваемого, полицейским понадобилось менее суток. За сутки на Фестивальной улице были обнаружены два трупа с отсеченными головами. Первое тело без головы было обнаружено в парке «Дружба», а второе — в квартире жилого дома на Фестивальной улице.