В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийствах с отсечением головы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники угрозыска управления МВД по САО задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на улице Фестивальной, сообщает столичная полиция. Для того чтобы установить местонахождение подозреваемого, полицейским понадобилось менее суток. Ранее за сутки на этой улице были обнаружены два трупа с отсеченными головами.

Подозреваемый в совершении убийства двух лиц на ул. Фестивальная, мужчина 2000 года рождения, задержан в г. Зеленограде. Для установления личности и задержания злоумышленника полицейским понадобилось менее суток, — сообщили в полиции.

Первое тело без головы было обнаружено в парке «Дружба», а второе — в квартире жилого дома на Фестивальной улице. Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Представители надзорного ведомства сообщали, что на теле одного из убитых также были замечены множественные колото-резаные раны.

MK.RU писал, что убитый в квартире 56-летний мужчина являлся травматологом. В марте он пребывал в зоне проведения СВО и в течение месяца оперировал раненых военнослужащих.