Москвич хотел прогнать петардой собак, но напугал весь дом

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В Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы задержан местный житель, бросивший петарду с девятого этажа и напугавший соседей, сообщил LIFE.ru источник в правоохранительных органах. По информации источника, 34-летний москвич пытался таким образом разогнать собак, гуляющих под окнами.

Издание сообщает, что гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег большую петарду и кинул ее с девятого этажа на гуляющих под окнами животных, лай которых якобы мешал ему отдыхать. Петарда разорвалась в воздухе, перепугав соседей, которые вызвали полицию.

Как рассказали правоохранители, мужчину быстро вычислили и задержали, он дал признательные показания. Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Проводится проверка.

Ранее в Оренбурге местная жительница взорвала петарды в соборе Николая Чудотворца, напугав прихожан, которые выбежали на улицу. На полу собора остались черные следы от взорвавшихся петард, а помещение заволокло дымом. Женщина пыталась сбежать, прикрыв лицо, однако ее задержала полиция.