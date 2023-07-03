Baza: женщина устроила фейерверк в Никольском соборе Оренбурга Baza: в Оренбурге местная жительница взорвала петарды в соборе Николая Чудотворца

Фото: vk.com/club19811374

Никольский собор в Оренбурге

В Оренбурге местная жительница взорвала петарды в соборе Николая Чудотворца, сообщает Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, напугавшиеся прихожане выбежали на улицу.

На видео с места событий можно заметить на полу собора черные следы от взорвавшихся петард, а помещение основного зала заволокло дымом. Женщина пыталась сбежать, прикрыв лицо, однако ее задержала полиция.

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