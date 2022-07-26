МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Управление МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение о жаркой погоде в столице 26 и 27 июля. В ведомстве порекомендовали москвичам быть осторожными и избегать перегрева.

Внимание! Жаркая погода. По информации синоптиков Росгидромета, днем 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29...31°С, — говорится в сообщении на сайте управления МЧС.

Жителям столицы посоветовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше жидкости. Водителям рекомендовано избегать резких маневров — перестроений, обгонов.

Кроме того, в МЧС напомнили о правилах поведения на водоемах. В частности, предупредили об опасности купания в незнакомых местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пик жары в Москве придется на среду, 27 июля. После этого температура начнет постепенно понижаться — на 1–2 градуса ежедневно. В выходные днем ожидается 21–23 градуса тепла.