Крупная утечка газа произошла за АЗС в Северном Бутово SHOT: на АЗС в Северном Бутово разгерметизировалась бочка с пропаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в районе Северное Бутово произошла крупная утечка легковоспламеняющегося газа, на одной из заправочных станций разгерметизировалась бочка с пропаном, сообщает Telegram-канал SHOT. Территория в районе АЗС оцеплена, людей эвакуировали.

По информации канала, это произошло на АЗС на ул. Поляны. Утечка пропана началась в виду выхода из строя наземного девятикубового резервуара, которых на АЗС несколько штук. К месту стягиваются сотрудники МЧС.

14 августа в Махачкале прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 30 человек погибли, еще 80 пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали причастного к взрыву в городе. Следователи выяснили, что мужчина хранил селитру на территории автосервиса. Подозреваемый доставлен в Москву на допрос.

21 июня в старейшем районе Парижа — 5-м округе, куда входит Латинский квартал, прогремел взрыв. Причиной ЧП стала утечка газа в жилом доме. В здании вспыхнул пожар. Часть фасада рухнула на проезжую часть.

11 мая в центре Милана прогремел взрыв, огнем были охвачены несколько машин. Очевидцы распространили кадры пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма и горящие машины. Согласно предварительной версии, в припаркованном фургоне могли взорваться баллоны с кислородом. Пламя могло распространиться на остальные машины по цепочке.