В Москве в районе Северное Бутово произошла крупная утечка легковоспламеняющегося газа, на одной из заправочных станций разгерметизировалась бочка с пропаном, сообщает Telegram-канал SHOT. Территория в районе АЗС оцеплена, людей эвакуировали.
По информации канала, это произошло на АЗС на ул. Поляны. Утечка пропана началась в виду выхода из строя наземного девятикубового резервуара, которых на АЗС несколько штук. К месту стягиваются сотрудники МЧС.
14 августа в Махачкале прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 30 человек погибли, еще 80 пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали причастного к взрыву в городе. Следователи выяснили, что мужчина хранил селитру на территории автосервиса. Подозреваемый доставлен в Москву на допрос.
21 июня в старейшем районе Парижа — 5-м округе, куда входит Латинский квартал, прогремел взрыв. Причиной ЧП стала утечка газа в жилом доме. В здании вспыхнул пожар. Часть фасада рухнула на проезжую часть.
11 мая в центре Милана прогремел взрыв, огнем были охвачены несколько машин. Очевидцы распространили кадры пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма и горящие машины. Согласно предварительной версии, в припаркованном фургоне могли взорваться баллоны с кислородом. Пламя могло распространиться на остальные машины по цепочке.