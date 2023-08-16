Врачи уточнили число пострадавших и погибших при взрыве в Махачкале ТАСС: жертвами взрыва на АЗС в Махачкале стали 35 человек

Фото: МЧС РФ

Жертвами взрыва на автозаправочной станции в Махачкале стали 35 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные врачами. По уточненной информации, еще 84 человека пострадали в результате инцидента. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 66 пострадавших, среди них есть дети.

Травмы получили 84 человека, госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей, — рассказал источник агентства.

Как сообщалось ранее, спецборт МЧС России доставил в Москву 16 человек, пострадавших после взрыва на АЗС. Самолет Ил-76 вылетел в подмосковное Раменское 15 августа, после приземления пациентов передали московским врачам. Отмечается, что среди госпитализированных оказался владелец склада, в котором хранилась аммиачная селитра. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Взрыв на автозаправочной станции в столице Дагестана прогремел вечером в понедельник, 14 августа. По версии следственных органов, происшествие могло произойти из-за функционирующего автосервиса, находившегося неподалеку. Заправка была полностью уничтожена, повреждения получили 40 частных домов и гостиница. В настоящее время специалисты МЧС продолжают разбирать завалы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.