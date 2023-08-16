В Москву доставили 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Фото: МЧС РФ

В Москву доставили 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале. Накануне самолет Ил-76 с ранеными вылетел из Махачкалы в подмосковное Раменское. После приземления их передали столичным медикам.

Самолет чрезвычайного ведомства доставил в Раменское 16 пострадавших в результате трагедии, — говорится в сообщении ведомства.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По версии следствия, происшествие случилось из-за того, что рядом с АЗС находился функционирующий автосервис. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Жертвами трагедии стали не менее 35 человек, 75 пострадавших доставлены в больницы с различными травмами. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить родителей перед родами. Сама заправка уничтожена. Разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис. На месте продолжается разбор завалов.

Позже сообщалось, что 11 пострадавших после взрыва выписали из Республиканской клинической больницы Махачкалы. При этом 19 человек остаются в стационаре. Преимущественно у пострадавших повреждения от взрывной волны: черепно-мозговые травмы и переломы, редко — разрывы внутренних органов.