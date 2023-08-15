В Махачкале 11 пострадавших после взрыва АЗС выписали из больницы

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В Махачкале 11 пострадавших после взрыва АЗС выписали из республиканской клинической больницы, сообщил в Telegram Минздрав Дагестана. По информации ведомства, 19 человек остаются в стационаре.

Общее количество пациентов, которые поступили после случившейся трагедии, в РКБ составило 30 человек, 11 человек выписаны на амбулаторное лечение, они не нуждаются в стационарной помощи. В стационаре остаются 19 пациентов, — сказал главврач больницы Газиявдибир Мусаев.

Минздрав отметил, что тяжелых пациентов переведут на лечение в клиники федеральных центров.

Взрыв на АЗС «Нафта 24» в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, в результате погибли не менее 35 человек, 75 пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

15 августа в Дагестане объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва и пожара в Махачкале. Местные власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, родным пострадавших — от 200 до 400 тысяч, в зависимости от степени тяжести. При этом первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что тяжело пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале готовят к транспортировке в Москву для дальнейшего лечения. В Минздраве Дагестана уточнили, что к переводу в столичные клиники и федеральные центры готовят 11 пациентов.