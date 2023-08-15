Тяжело пострадавших после взрыва на АЗС в Дагестане транспортируют в Москву

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Тяжело пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале готовят к транспортировке в Москву для дальнейшего лечения, рассказал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. В Минздраве Дагестана уточнили, что к переводу в столичные клиники и федеральные центры готовят 11 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

В клиники Москвы и федеральные центры будут транспортированы все тяжелые пострадавшие после взрыва на АЗС, — сказал Фисенко.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева вместе с врачами федерального центра медицины катастроф и столичного депздрава осмотрели пострадавших и выработали тактику лечения, добавили в республиканском Минздраве.

15 августа в Дагестане объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва и пожара в Махачкале. Местные власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, родным пострадавших — от 200 до 400 тысяч, в зависимости от степени тяжести. По данным на 12:00, погибли 35 человек, еще 65 оставались в больницах.

Ранее СМИ опубликовали предварительный список жертв, в котором указаны имена семи погибших при взрыве на заправке в Махачкале, включая пятилетнего ребенка. СМИ писали, что среди погибших также была 18-летняя девушка на восьмом месяце беременности, перед родами приехавшая из Москвы в Дагестан к своим родителям.