Появился предварительный список погибших при взрыве АЗС в Махачкале

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Telegram-канал «112» опубликовал предварительный список погибших во время взрыва на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта-24» вечером 14 августа в Махачкале. В нем имена семи человек, самому младшему из которых пять лет.

По данным канала, это Магомед Буттаев (возраст не указан), 20-летний Ислам Вагабов, 21-летний Гамид Амубутаев, 28-летний Тимур Конарбиев и 33-летний Норбек Реимов. Также погибли пятилетняя девочка и десятилетний мальчик.

Всего же, по последним данным, жертвами взрыва стали не менее 35 человек, 75 пострадавших доставлены в больницы с различными травмами. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить родителей перед родами.

Сама заправка уничтожена. Разрушены в том числе порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис. На месте продолжается разбор завалов.

Столь большое количество погибших объясняется тем, что многие не успели покинуть место происшествия из-за фактора внезапности, объяснил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. Он подчеркнул, что взрыв топливно-воздушной смеси происходит очень быстро.

Власти Дагестана пообещали выплатить родным погибших по 1 млн рублей, семьям пострадавших — от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести травм. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент РФ Владимир Путин.