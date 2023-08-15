Эксперт ФПБ объяснил большое число погибших при взрыве в Махачкале Эксперт ФПБ Кузнецов: погибшие в Махачкале не смогли покинуть место взрыва

Фото: МЧС РФ

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Большое количество человек погибло при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале, так как они не могли оперативно покинуть место происшествия из-за фактора внезапности, объяснил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что взрыв топливно-воздушной смеси происходит очень быстро.

Поскольку все это происходит очень быстро, посетители заправочной станции, персонал и люди, которые случайно оказались рядом, по сути были не в состоянии покинуть место происшествия оперативно, — уточнил эксперт.

По словам Кузнецова, при взрыве на АЗС происходит выделение большого количества энергии. В связи с этим образуются три поражающих фактора — ударная волна, горящая топливно-воздушная смесь, которая вызывает ожоги, и отравляющие вещества — они поражают органы дыхания. Эксперт предположил, что многие пострадавшие погибли именно из-за ожогов — количество жертв трагедии увеличивалось по мере поступления в больницу.

Вечером 14 августа в Махачкале произошел мощный взрыв в районе автозаправочной станции (АЗС) «Нафта-24». Количество погибших на данный момент возросло до 35 человек, 75 были доставлены в больницы с различными травмами, разбор завалов продолжается.