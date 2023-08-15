Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Махачкале

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления гражданам, пострадавшим в результате инцидента.

Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 102 пострадавших и 27 погибших., трое из которых — дети.

Взрыв прогремел вечером 14 августа. После детонации произошел пожар, который распространился по меньшей мере на 500 квадратных метров. Городские власти рекомендовали жителям объезжать место происшествия из-за угрозы повторного взрыва.

Для эвакуации пострадавших в Махачкалу прибыл спецборт МЧС России. Сопровождать граждан будут медики отряда «Центроспас» МЧС и Минздрава РФ. Также к работе привлечены специалисты из Центра экстренной психологической помощи.

Ранее Telegram-канал Baza также сообщил, что следователям удалось установить личность владельца заправки, где произошел взрыв. Им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов, который будет допрошен в ближайшее время.