МЧС сообщило о новых жертвах при взрыве на АЗС в Махачкале МЧС: число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 30

Фото: mchs.gov.ru

Пожар на автозаправочной станции в Махачкале

Спасатели обнаружили тела еще трех погибших на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает в Telegram пресс-служба МЧС России. Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 30. Уточняется, что общее число погибших и раненых составляет 105 человек.

Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще трех погибших. По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадали, из них 30 погибли, — рассказали в МЧС.

Взрыв в Махачкале произошел 14 августа около 22:00. По данным администрации города, детонация произошла в здании автосервиса рядом с торговым центром, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила по меньшей мере 500 квадратных метров. Сотрудникам полиции пришлось уводить людей из-за угрозы повторной детонации. Также было отключено газоснабжение. Городские власти настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва.

В социальных сетях появилась видеозапись момента взрыва на автозаправке в Махачкале. Также очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Были слышны крики, что нужно вытаскивать пострадавших из автобуса. Одна из ближайших больниц переполнена. Люди лежат в коридорах прямо на полу.