Владельца взорвавшегося склада в Махачкале отправили в московскую больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владельца помещений, в которых хранилась аммиачная селитра и где 14 августа произошел взрыв, 59-летнего Юсупа Худиева, отправили санитарным бортом из Махачкалы в одну из московских больниц. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, передает Telegram-канал Baza.

При взрыве Худиев получил открытую черепно-мозговую травму. Его сын, Шамиль Худиев, также находится в медучреждении в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Однако медики приняли решение оставить его в местной больнице. При этом врачи предупредили следователей, что с Юсупом Худиевым в ближайшее время поговорить не получится из-за тяжелого состояния.

Мужчина является владельцем помещения, в котором 14 августа произошел взрыв. Склады сдавались в аренду Руслану Саидахмедову. Следователям предстоит выяснить, знал ли Худиев, что там хранится селитра.

По последним данным, жертвами взрыва стали не менее 35 человек, 75 пострадавших доставлены в больницы с различными травмами. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить родителей перед родами. Сама заправка уничтожена. Разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис. На месте продолжается разбор завалов.