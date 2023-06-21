Взрыв прогремел в историческом центре Парижа

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Париж, Франция

В старейшем районе Парижа 5-м округе, куда входит Латинский квартал, прогремел взрыв, передает портал BFMTV. Предположительно, причиной ЧП стала утечка газа в жилом доме. О пострадавших на данный момент не сообщалось.

По данным портала, взрыв произошел около 17 часов вечера. В здании вспыхнул пожар. Часть фасада здания рухнула на проезжую часть.

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11 мая в центре Милана произошел взрыв, огнем были охвачены несколько машин. Очевидцы распространили кадры пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма и горящие машины.

Согласно предварительной версии, в припаркованном фургоне могли взорваться баллоны с кислородом. Пламя могло распространиться на остальные машины по цепочке.

В конце апреля в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу, израильские власти квалифицировали произошедшее как теракт. СМИ писали, что пострадали пять человек, один из них находился в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 25 апреля, когда в еврейском государстве отмечался День памяти. Водителя автомобиля застрелили на месте.