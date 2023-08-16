Подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале задержали

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правоохранители арестовали подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева, сообщил телеканалу РЕН ТВ источник в силовых структурах республики. Известно, что задержанный хранил селитру или другое взрывоопасное вещество на территории автосервиса около АЗС.

В настоящее время он находится в изоляторе, — сказал источник.

После происшествия в Махачкале 34-летний Насрулаев был объявлен в розыск. 15 августа стало известно, что мужчину доставили на допрос в Следственный комитет. В настоящее время в СК рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе нарушение техники безопасности при хранении взрывоопасных агрохимикатов.

Сегодня, 16 августа, президент России Владимир Путин провел совещание, в ходе которого сообщил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале. Глава государства во время встречи с членами правительства отдал поручение сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после ЧП в столице Дагестана. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

Также Путин предложил главе Дагестана Сергею Меликову взять средства из федерального бюджета после взрыва на АЗС. Во время телефонного разговора с российским лидером политик попросил поддержать население республики.