Путин предложил Меликову деньги после взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Дагестана Сергею Меликову взять средства из федерального бюджета после взрыва на АЗС в Махачкале, который унес жизни 35 россиян, передает РИА Новости. Во время телефонного разговора с российским лидером политик попросил поддержать население республики.

Владимир Владимирович поинтересовался, какая помощь нужна, и предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки, — сказал Меликов.

Глава региона заявил, что из-за взрыва более 400 строений повреждены, большая часть из них — жилые дома. Он отметил, что в больницах Дагестана по состоянию на 16 августа остаются 46 пострадавших.

14 августа на автозаправочной станции в столице Дагестана прогремел взрыв. По версии следственных органов, происшествие могло случиться из-за функционирующего автосервиса, находившегося неподалеку. Заправка была полностью уничтожена, повреждения получили 40 частных домов и гостиница.

В результате ЧП погибли 35 человек, еще 84 человека пострадали. В настоящее время специалисты МЧС продолжают разбирать завалы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.

15 поздно вечером на Талинском месторождении в ХМАО произошло два взрыва. К прибытию сотрудников МЧС площадь пожара составляла около 100 квадратных метров. Причина пожара выясняется. По данным властей, погибли два человека, еще семь пострадали.