Число погибших при взрыве на нефтегазовом месторождении в Югре возросло Число погибших при взрыве на нефтегазовом месторождении в Югре выросло до двух

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число погибших при взрыве на Талинском месторождении в Югре возросло до двух, сообщает Минздрав ХМАО в своем Telegram-канале. По информации ведомства, скончался ранее госпитализированный мужчина, за чью жизнь на протяжении суток боролись медики, однако полученные им травмы были несовместимы с жизнью.

За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что лечение продолжают пять человек, чье состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Лечение организовано совместно со специалистами федерального ожогового центра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России.