Президент России Владимир Путин заявил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале. Глава государства во время совещание с членами правительства отдал поручение сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после ЧП в столице Дагестана. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.
Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей, — сказал Путин.