Президент России Владимир Путин заявил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале. Глава государства во время совещание с членами правительства отдал поручение сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после ЧП в столице Дагестана. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.