Взрыв прогремел в центре Милана Sky TG24: в центре Милана произошел взрыв, загорелись несколько автомобилей

Фото: Albrecht Weißer/Global Look Press

Взрыв произошел в центре Милана, где огнем охвачены несколько машин, сообщил итальянский телеканал Sky TG24. Причины возгорания пока неизвестны. Предположительно, пожар мог начаться с фургона.

Сегодня утром в Милане в районе Порта Романа произошел крупный пожар. Причины до сих пор неизвестны, в разных районах города видны большие черные облака, — отмечается в публикации.

Очевидцы распространили кадры пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма и горящие машины.

По данным СМИ, был отдан приказ эвакуировать школу, расположенную недалеко от места происшествия. Сообщается, что с учениками все в порядке. О возможном наличии жертв или пострадавших не уточняется.

Согласно предварительной версии, в припаркованном фургоне могли взорваться баллоны с кислородом. Пламя могло распространиться на остальные машины по цепочке.

В конце апреля в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей, израильские власти квалифицировали произошедшее как теракт. СМИ писали, что пострадали пять человек, один из них находился в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 25 апреля, когда в еврейском государстве отмечался День памяти. Водителя автомобиля застрелили на месте.