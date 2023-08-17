В Москву доставили подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Подозреваемого в причастности ко взрыву на АЗС в Махачкале Эльдара Насрулаева доставили в Москву, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Вскоре Басманный суд столицы изберет для него меру пресечения.

Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберет в отношении него меру пресечения, — сказал источник.

Другой источник уточнил агентству, что следствие будет настаивать на аресте Насрулаева, так как он проживает в другом регионе, при этом вменяемое ему деяние предусматривает в качестве меры пресечения арест.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По версии следствия, происшествие случилось из-за того, что рядом с АЗС находился функционирующий автосервис. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По последним данным, жертвами взрыва стали не менее 35 человек. Еще 84 жителя Махачкалы получили повреждения различной степени тяжести. Заправка, на которой произошла детонация, уничтожена полностью. Частично разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис.

Позже правоохранители арестовали подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева и доставили на допрос в СК. Известно, что задержанный хранил селитру или другое взрывоопасное вещество на территории автосервиса около АЗС. После происшествия в Махачкале 34-летний Насрулаев был объявлен в розыск.