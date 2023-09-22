Какая погода будет в Петербурге в выходные, что с бабьим летом в Москве Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в европейской части России и столичном регионе сохранится теплая погода, несвойственная для этих широт в сентябре. Когда в Москве стоит ждать бабье лето?

Наступит ли бабье лето в сентябре

По словам Вильфанда, настоящее бабье лето придет в российскую столицу не раньше октября. Перед этим москвичам и гостям столицы придется почувствовать на себе резкое ухудшение погодных условий, пройдут дожди, однако после этого начнется значительное потепление.

Метеоролог подчеркнул, что из-за теплой осенней погоды в Москве в ближайшее время не стоит ждать запуска отопительного сезона. Батареи станут горячими в квартирах, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать восьми градусов.

При этом специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщила, что бабье лето в российской столице закончится в начале следующей недели.

«Бабье лето закончится в начале последней пятидневки сентября. Но умеренное тепло не покидает столичный регион. Если в выходные дни аномалия средней суточной температуры воздуха будет выше нормы на 7–8 градусов, то к концу месяца она окажется на уровне от 2 до 3 градусов тепла. И осадков в этот период не ожидается», — рассказала синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале рассказал, что в городе на Неве температура воздуха достигла 22,1 градуса со знаком плюс, что является новым рекордом.

«Так что рекорд 1936 года — +21,9 градуса — для 22 сентября перекрыт. Окончательное значение температуры будет понятно только вечером, так как она еще продолжает повышаться», — пояснил он.

Метеоролог объяснил, что теплая погода, установившаяся в регионе, определяется не только антициклоном, но и очень теплым воздухом, поступающим с юга.

«Сегодня и завтра в Санкт-Петербурге солнечно и очень тепло, максимальные температуры днем в районе 23–24 градусов тепла. Единственное, завтра начнет усиливаться ветер, но при такой температуре он не будет помехой. Атмосферный фронт приближается к Санкт-Петербургу вечером, так что дожди, все еще кратковременного характера, пройдут», — подчеркнул специалист.

В воскресенье будет незначительно холоднее, ожидаются дожди в Северной столице и Ленинградской области.

Также Колесов обратил внимание, что первая половина сентября 2023 года стала одной из самых теплых за последние 85 лет, что говорит о том, что в городе еще продолжается лето.

«Первая половина сентября этого года настолько теплая, что вместе с 1955 годом с температурой +17,0 гр. занимает второе место после самого теплого 1938 года, когда температура достигла +17,5 гр. Это говорит только о том, что в Санкт-Петербурге не начиналась еще осень, а просто продолжалось лето», — рассказал синоптик.

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