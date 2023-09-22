Какая погода будет в Москве и Подмосковье в субботу и воскресенье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в ближайшие выходные в Москве температура воздуха будет достигать 26 градусов тепла. Какая погода будет в 23 и 24 сентября в российской столице и Московской области?

Что прогнозируют синоптики на ближайшие выходные в Москве

Шувалов пояснил, что в Москве суббота и воскресенье будут достаточно теплыми, но прогнозируются порывы ветра до 12–13 м/с.

«С пятницы по воскресенье в Москве ожидается весьма теплая погода, в дневные часы температура воздуха будет достигать 26 градусов тепла. Тепло сохранится и в ночное время, ожидается +17–18 градусов. Преимущественно в столице будет солнечно, при этом довольно ощутимо усилится ветер, прогнозируются порывы до 12–13 м/с. Уже на следующей неделе москвичи ощутят приближение осени, ожидается дождь и понижение температуры от 6 до 8 градусов», — объяснил метеоролог.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в субботу и воскресенье в Москве сохранится теплая погода. Столбики термометра поднимутся до 24 градусов тепла.

«Субтропический гребень, распространившийся по территории Европейской России, оттеснил на север высотную фронтальную зону. Он обеспечивает превышение температуры над климатической нормой до 8-9градусов. Дневная температура на значительной части территории в период с пятницы по воскресенье будет близка к суточным максимумам, и в ряде регионов возможно их превышение», — говорится сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Москве 23 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью от 10 до 12 градусов тепла. Днем от 23 до 25 градусов тепла. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, переменная облачность. Ночью без осадков от 11 до 13 градусов тепла. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

«Погода в столичном регионе изменится в начале новой недели, когда с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт, в его зоне пройдут дожди, за ним станет прохладнее — положительная аномалия температуры сократится до 2-3 градусов», — говорится на сайте Гидрометцентра России.

Какая погода будет на выходных в Московской области

Александр Шувалов сообщил, что 23 и 24 сентября в Московской области ожидается теплая погода. Столбики термометра могут подняться до 25 градусов тепла.

«В субботу и воскресенье температура поднимется до 24, а по югу области — до 25 градусов тепла. Лето шлёт нам последние воздушные поцелуи», — рассказал он в беседе с Radio1.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что в Подмосковье будет небольшая облачность и достаточно теплая погода.

«В пятницу в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 24-26 градусов, в Московской области плюс 22-27 градусов», — сказала Котилевская в беседе с РИА Новости.

Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба.

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