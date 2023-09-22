Синоптик рассказал, какая зима ждет россиян Синоптик Тишковец пообещал россиянам теплую зиму

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Осенне-зимний период на большей части территории России окажется теплым, пообещал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что в Москве в среднем температура будет выше нормы на 1,6 градуса. При этом также ожидается небольшое количество осадков. Так, за сентябрь в столице выпало всего 6% осадков.

Я думаю, что недобор по осадкам будет достигать процентов 40. Большая часть Европейской России и Урал — в зоне достаточно сухой погоды, осадков будет явно не хватать, — пояснил Тишковец.

По предварительным прогнозам, зимой температура воздуха в Центральной России, на Русской равнине и на Урале также будет выше нормы. В феврале превышение может составить пять градусов, предполагает Тишковец. По его словам, зима в России будет сопровождаться «неблагоприятными метеоусловиями». Он посоветовал готовиться к резким колебаниям температур, слякоти и оттепели. Синоптик подчеркнул, что на погодные условия повлияет Эль-Ниньо — теплое океаническое течение.

В целом, зима будет теплая, но вместе с тем неустойчивая и очень капризная, то есть будет сопровождаться неблагоприятными метеоусловиями. Это значит, что все время не будет тепло, будут резкие колебания — слякоть, оттепели, холода, морозы, снегопады, ледяные дожди, — заключил Тишковец.

Синоптик Александр Шувалов ранее пообещал москвичам теплую погоду с пятницы по воскресенье. По его словам, воздух прогреется до 26 градусов. При этом в столице довольно ощутимо усилится ветер, прогнозируются порывы до 12–13 м/с, отметил синоптик.