Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в выходные Синоптик Шувалов предупредил москвичей о сильных порывах ветра в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С пятницы по воскресенье в Москве ожидается весьма теплая погода, в дневные часы температура воздуха будет достигать 26 градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом в столице довольно ощутимо усилится ветер, прогнозируются порывы до 12–13 м/с, отметил синоптик.

С пятницы по воскресенье в Москве ожидается весьма теплая погода, в дневные часы температура воздуха будет достигать 26 градусов тепла. Тепло сохранится и в ночное время, ожидается +17–18 градусов. Преимущественно в столице будет солнечно, при этом довольно ощутимо усилится ветер, прогнозируются порывы до 12–13 м/с. Уже на следующей неделе москвичи ощутят приближение осени, ожидается дождь и понижение температуры от 6 до 8 градусов, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая комфортная погода ожидается на этой неделе в большинстве регионов страны. По его словам, среднесуточная температура установится выше климатической нормы и будет соответствовать значениям, характерным для конца августа. Исключения составляют только Якутия и Амурская область. До 24 сентября в Амурской области среднесуточная температура будет на один-два градуса ниже климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать до 15 градусов, а ночью — от 3 до 8 градусов тепла. Такая же ситуация ожидается в Якутии, уточнил метеоролог.