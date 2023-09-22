Терапевт рассказал, какие заболевания чаще всего обостряются осенью Терапевт Жито: осенью обостряются проблемы с сердцем, пищеварением и суставами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью чаще всего обостряются сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом, суставами и углеводным обменом, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Он отметил, что в данный период времени повышается риск инсульта у метеозависимых людей из-за смены погоды.

Осенью обостряются в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания: повышается или резко снижается давление, повышается свертываемость крови, что угрожает инфарктом или инсультом. Отдельно упомяну инсульт, так как осенью происходит смена погоды, из-за чего у метеозависимых резко повышается или снижается давление, угрожая инсультом, — подчеркнул медик.

Он добавил, что уменьшение количества солнечных дней провоцирует формирование депрессивных расстройств, появление суицидальных мыслей.

Осенью часто обостряются гастриты, язва желудка, 12-перстной кишки из-за изменений привычного образа питания вплоть до кровотечения из-за язвенного дефекта. Очень часто обострение приходится на октябрь-ноябрь, поэтому сейчас еще можно своевременно подготовиться, — заявил Жито.

Врач подчеркнул, что суставной синдром, сопровождающий метеозависимых людей, также обостряется именно осенью, поэтому таким пациентам нужно обязательно придерживаться рекомендаций врачей, поскольку при российском климате многие граждане осенью начинают вести менее активный образ жизни.

Также обостряются патологии, связанные с нарушением углеводного обмена. Уровень сахара может возрастать значительно в связи с тем, что человек просто будет меньше двигаться и набирать массу тела. Обострение проблем с углеводным обменом и сахарного диабета тоже приводит к суставному синдрому и к тому, что у человека развиваются сердечно-сосудистые патологии вплоть до инфарктов, — подытожил Жито.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь. Синоптик подтвердил, что магнитные бури могут сказываться на здоровье человека. Например, это может привести к повышению артериального давления, снижению работоспособности, головной боли, вялости, сонливости, повышению тревожности и обострению хронических заболеваний.