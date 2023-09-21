Вильфанд рассказал, когда в Москву придет настоящее бабье лето Вильфанд: бабье лето в Москве не стоит ждать раньше октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ближайшие дни в европейской части России и столичном регионе сохранится теплая погода, несвойственная для этих широт в сентябре, однако ее не стоит считать бабьим летом, об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, рекордные температуры, которые были зафиксированы на текущей неделе, объясняются перемещением воздушных масс из Африки и небольшим количеством облаков, которые не могут рассеивать и поглощать солнечную энергию.

По словам метеоролога, настоящее бабье лето придет в Москву не раньше октября. Перед этим москвичам и гостям столицы придется почувствовать на себе резкое ухудшение погодных условий, пройдут дожди, однако после этого в город придет значительное потепление.

В связи с этим жителям столицы также не стоит ожидать раннего запуска отопления. Для того чтобы батареи в квартирах стали горячими, среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не должна превышать восьми градусов.

Также Вильфанд отметил, что на курортах Черного моря бархатный сезон в этом году продлится до конца первой декады октября. В это время там установится нежаркая погода в районе +24–26 градусов и комфортная температура воды.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 21 сентября в Москве стала самой теплой за всю историю регулярных метеонаблюдений. По его словам, позднее время суток выдалось бархатным и субтропическим. Минимальная температура на базовой столичной метеостанции составила +16,2 градуса, что на два градуса выше климатической нормы в сентябре и соответствует показателям российских черноморских курортов. Кроме того, в Москве даже в разгар лета температура составляет в среднем +13,5 градуса.