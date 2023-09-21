Когда в Санкт-Петербурге включат отопление, ждать ли этого в сентябре

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Власти Санкт-Петербурга в конце сентября примут решение о дате начала отопления жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и других зданий. Могут ли горожанам дать тепло раньше?

Когда в Санкт-Петербурге включат отопление осенью 2023 года

Сезон отопления помещений начинается со снижением среднесуточной уличной температуры до +8 градусов на протяжении пяти суток. В первую очередь периодическое протапливание начинается в школах, садиках, медицинских учреждениях, а затем в многоквартирных домах. В последнюю очередь отопление включают в промышленных помещениях. По данным портала Gismeteo, температура до 8 градусов тепла днем в Петербурге может опуститься примерно 15 октября.

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к отопительному сезону. К нему готовят 24 096 жилых домов, в некоторых планируется выполнить капитальный ремонт кровель, систем теплоснабжения и водоснабжения, сообщается на сайте правительства города.

«В настоящее время комитетом по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Росгидрометом проводится ежедневный мониторинг прогноза погоды в целях определения точной даты начала отопительного сезона. Прогнозы таковы, что к решению о начале периодического протапливания и регулярного отопления мы подойдем в последних числах сентября», — заявил глава комитета по энергетике Станислав Протасов на заседании городского правительства 18 сентября.

Когда в Санкт-Петербурге включали отопление раньше

Сентябрь 2022 года выдался аномально холодным, поэтому периодическое протапливание, в рамках которого тепло подается в первую очередь в социальные объекты, начали 8 сентября, а полноценный отопительный сезон стартовал 3 октября.

В 2021 году отопление включили 20 сентября, а завершили в полночь 13 мая 2022 года, продолжительность отопительного сезона составила 220 дней.

Самым длинным за последние 40 лет был сезон-2019/20: он начался 24 сентября, а закончился 26 мая.

Какая температура должна быть в помещениях во время отопительного сезона

Во время отопительного сезона температура в квартире должна быть не менее 18 °С, а в угловых комнатах — не ниже 20 °С. В детском учреждении должно быть не меньше 22–24 °С тепла, в офисах — от 21 °С до 23 °С, а в помещениях, где ведется работа, которая требует физической нагрузки, — от 16 °С до 18 °С.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в ближайшие дни

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Санкт-Петербурге ожидаются рекордно теплые 22 и 23 сентября.

«В пятницу и субботу погода продолжит баловать петербуржцев летними пейзажами с обилием солнца и дневной температурой 22–24 градуса», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в авторском Telegram-канале также предсказал 23-градусную погоду 22 и 23 сентября.

«Обещал в середине недели рассказать о возможных рекордах в Санкт-Петербурге в предстоящие дни. Прогнозы на 22 и 23 сентября составлены, их можно посмотреть у нас на сайте, но дневную температуру мы прогнозируем выше имеющихся экстремумов для этих дней», — отметил метеоролог.

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