Инфекционист оценил вероятность одновременного заражения гриппом и COVID-19 Инфекционист Никифоров назвал редким одновременное заражение гриппом и COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одновременное заражение гриппом и COVID-19 является крайне опасным для человека, усиливает симптоматику и увеличивает количество неблагоприятных исходов, предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что при этом такие ситуации происходят крайне редко — в период пандемии коронавируса было зафиксировано не более 5% случаев коинфекций.

Все вирусы терпеть не могут друг друга. Каждый отвоевывает свое место под солнцем. Поэтому, как правило, эпидемии или пандемии всегда обусловлены каким-то одним штаммом. Поэтому совместное заражение наблюдается редко, — пояснил инфекционист.

Эксперт подчеркнул, что вирусы конфликтуют между собой. У каждого из них есть механизм, который мешает другой инфекции проникнуть в организм. Никифоров напомнил, что в 2019 году коронавирусная инфекция практически полностью вытеснила грипп.

На данный момент в России наблюдается рост числа заражений новым штаммом COVID-19 «пирола». Инфекционист отметил, что ОРВИ и грипп в этот период «отдыхают». Когда погода ухудшится, будет наблюдаться обратная ситуация — коронавирус отступит, а его место займут другие респираторные вирусы, заключил Никифоров.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявил, что оснований для введения в России жестких карантинных ограничений из-за COVID-19 нет. По его словам, в РФ уже сформировался поствакцинальный и постинфекционный иммунитет.