Московский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей еще одного гостя «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой певца Павла Бабака, сказано в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Бабак признан виновным по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена).
Участник скандально известной вечеринки у Анастасии Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор» Бабак Павел Павлович привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 200 000 рублей, — сказано в публикации.
Как пишет Telegram-канал Baza, штраф Бабаку выписали из-за скандальных кадров с рэпером Vacio. На вечеринке Ивлеевой он снял носок с гениталий музыканта, тем самым оставив того полностью голым.
Ранее стало известно, что Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечалось, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США.
После этого лейбл Rocket Records разорвал контракт с Vacio. Глава лейбла Юрий Киселев рассказал, что сотрудничество с музыкантом продлилось полтора года, а после скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпера поддерживали материально и оплачивали ему адвоката.