Еще одного гостя вечеринки Ивлеевой оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Суд Москвы оштрафовал участника вечеринки Ивлеевой на 200 тысяч рублей

Московский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей еще одного гостя «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой певца Павла Бабака, сказано в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Бабак признан виновным по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена).

Участник скандально известной вечеринки у Анастасии Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор» Бабак Павел Павлович привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 200 000 рублей, — сказано в публикации.

Как пишет Telegram-канал Baza, штраф Бабаку выписали из-за скандальных кадров с рэпером Vacio. На вечеринке Ивлеевой он снял носок с гениталий музыканта, тем самым оставив того полностью голым.

Ранее стало известно, что Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечалось, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США.

После этого лейбл Rocket Records разорвал контракт с Vacio. Глава лейбла Юрий Киселев рассказал, что сотрудничество с музыкантом продлилось полтора года, а после скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпера поддерживали материально и оплачивали ему адвоката.