Mash: лейбл разорвал контракт с Vacio после отъезда из России

Фото: t.me/moscowcourts*

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев)

Telegram-канал Mash пишет, что лейбл Rocket Records разорвал контракт с рэпером Vacio (Николай Васильев) после того, как музыкант покинул Россию. По данным канала, глава лейбла Юрий Киселёв рассказал, что сотрудничество с музыкантом продлилось полтора года, а после скандальной «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой рэпера поддерживали материально и оплачивали ему адвоката.

Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет. <...> Насчёт моего отношения к этой ситуации: ну, конечно, я был в шоке, — приводит слова Киселёва канал.

Ранее 14 мая StarHit со ссылкой на источник сообщил, что Vacio уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечалось, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США. При этом адвокат музыканта заявил Telegram-каналу MSK1.RU, что ничего не знает про отъезд Васильева. По его словам, рэпер данную информацию ему не предоставлял.

В конце марта Васильев заявил, что его вызвали в военкомат. Артист опубликовал ролик сначала из такси, а потом из самого здания комиссариата, где он ждет приема. Он признался, что это не первый его вызов, друзья даже стали подшучивать над ним из-за частых визитов. Позже он удалил видео и упоминания об этом со своей страницы.

До этого Vacio опубликовал видео, как ему бреют голову налысо. На кадрах видно, как он сидит на стуле, пока девушка бреет его машинкой. Затем в ролике появляются кадры с автоматом и звуки выстрелов.

26-летнему молодому человеку вручили повестку после похода на скандальную вечеринку к Ивлеевой. Адвокат Васильева Роман Попов подтверждал, что артист пойдет служить в весенний призыв.