«СтарХит»: рэпер Vacio сбежал от российских военкомов в США

Фото: t.me/moscowcourts*

Vacio (Николай Васильев)

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), ставший известным после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, уехал из России после того, как получил повестку в военкомат, сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник. Отмечается, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США.

У него была повестка [в военкомат] на 13 мая, — объяснил собеседник издания.

При этом адвокат музыканта заявил Telegram-каналу MSK1.RU, что ничего не знает про отъезд Васильева. По его словам, рэпер данную информацию ему не предоставлял.

В конце марта Васильев заявил, что его вызвали в военкомат. Артист опубликовал ролик сначала из такси, а потом из самого здания комиссариата, где он ждет приема. Он признался, что это не первый его вызов, друзья даже стали подшучивать над ним из-за частых визитов. Позже он удалил видео и упоминания об этом со своей страницы.

До этого Vacio опубликовал видео, как ему бреют голову налысо. На кадрах видно, как он сидит на стуле, пока девушка бреет его машинкой. Затем в ролике появляются кадры с автоматом и звуки выстрелов.

26-летнему молодому человеку вручили повестку после похода на скандальную вечеринку к Ивлеевой. Адвокат Васильева Роман Попов подтверждал, что артист пойдет служить в весенний призыв.