Два трупа обнаружили в квартире на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела двух человек обнаружили вечером 24 марта в квартире на Беломорской улице в Москве. Об этом сообщает «360» со ссылкой на осведомленный источник. По имеющимся данным, двери в помещение были вскрыты после того, как арендаторы перестали выходить на связь с владельцем жилья.

Сообщается, что хозяйка квартиры начала беспокоиться после того, как арендаторы в течение суток не выходили с ней на связь. Женщина приехала на место, однако на звонки и стуки в дверь ей также никто не открыл. Тогда она решила вызвать правоохранителей и вскрыть помещение, где и была сделана страшная находка.

Причина смерти людей пока неизвестна. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что тело пенсионерки шесть лет пролежало в закрытой квартире жилого дома в Царицыно на юге Москвы. По словам соседей, они не видели пожилую женщину примерно с 2017 года.

Также стало известно, что в Омске сотрудники полиции обнаружили тела 85-летней россиянки и ее сына в потайном погребе в квартире женщины. Трупы были найдены с размозженными головами. Следователи взялись за поиски преступника.