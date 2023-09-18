Директор Гришечкина обвинил врачей в гибели актера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Гришечкин

Директор скончавшегося в ночь на 16 сентября актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер считает, что в его гибели виноваты врачи, пишет Telegram-канал Baza. Он уверен, что медики не оказывали ему должного ухода и должны нести ответственность за это. По его словам, всего за несколько дней в больнице у Гришечкина появились пролежни.

Я не верю, что за пять дней могут у человека появиться пролежни. Знаю случай, что даже после двух лет лежания в кровати дома при хорошем уходе не было пролежней. А он за пять дней в больнице с врачами получил пролежни. Я уверен, что им никто толком и не занимался, — рассказал Миллер.

Также Миллер уточнил, как узнал о том, что с Гришечкиным что-то могло случиться. По его словам, неладное заподозрила консьержка, которая рассказала, что Вячеслав не выходил утром гулять с собакой. Директор нашел актера лежащим на полу, однако тот смог самостоятельно подняться и отправился в больницу на ногах. Сначала Гришечкина отвезли в частную клинику, где ему стало хуже. Оттуда на скорой актера госпитализировали в городскую больницу.

Актер ушел из жизни в возрасте 61 года в ночь на 16 сентября. Он всего на пять лет пережил жену Анну, с которой был в браке 25 лет. Отмечается, что после смерти супруги актер впал в глубокую депрессию и считал, что виноват в ее смерти. Церемония прощания пройдет 19 сентября в Театре на Юго-Западе.