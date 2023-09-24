Детеныш панды Диндин оказался девочкой: кадры малышки при рождении и сейчас

Фото: t.me/mos_sobyanin

24 сентября детёнышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, исполнился месяц

Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка оказался девочкой, об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что 24 сентября малышке исполнился месяц. По его словам, и детеныш, и мать чувствуют себя прекрасно.

Собянин рассказал, что специалисты регулярно осматривают детеныша, в подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха. Кроме того, градоначальник отметил, что у детеныша Диндин уже появилась шерсть и изменилась терморегуляция, поэтому его маме не нужно постоянно прятать и оберегать ребенка, и она может отдохнуть. Столичный мэр уточнил, что сейчас малышка весит почти 1,3 кг, ее рост 36,8 см.

Ранее Собянин указал, что рождение детеныша панды стало результатом работы специалистов из Китая и России.

Панды приехали в Россию из Китая в 2019 году, ознаменовав 70-летие сотрудничества КНР и РФ. Животным дали клички Жуи и Диндин. Ухаживающие за мишками сотрудники обучались в Китае. Сперва панд поселили в соседних вольерах, и только весной 2023 года им дали подружиться в одной среде обитания. Для контроля этого процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.

Беременность у панд длится около пяти месяцев. На свет появляется один или два малыша весом 100–200 граммов каждый. Все панды мира и появившиеся на свет детеныши принадлежат Китаю и отправляются туда.

NEWS.ru сравнил фото малышки Диндин сразу после рождения и месяц спустя.