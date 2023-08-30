Опубликовано видео с первым в России детенышем большой панды В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он опубликовал видео с животным. Градоначальник отметил, что рождение детеныша стало результатом работы специалистов из Китая и России.

Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег, — пишет Собянин.

Панды приехали в Россию из Китая в 2019 году в знак 70-летнего сотрудничества КНР и РФ. Животным дали клички Жуи и Диндин. Ухаживающие за мишками сотрудники проходили стажировку в Китае. Уточняется, что Жуи и Диндин познакомились не сразу. Сначала их поселили в соседних вольерах и только весной 2023 года им дали подружится в одной среде обитания. Для контроля этого процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.

30 июля в Московском зоопарке отмечали день рождения панд. NEWS.ru публиковал фоторепортаж с этого мероприятия. Известно, что общая площадь павильона, где живут панды, составляет более 800 кв. м.

Беременность у панд длится около пяти месяцев. На свет появляется один или два малыша весом 100–200 г каждый. Отмечается, что все панды мира и появившиеся на свет детеныши принадлежат Китаю и отправляются туда.