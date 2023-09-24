Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка оказался девочкой Собянин: родившийся в Московском зоопарке детеныш панды Диндин оказался девочкой

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Родившийся в Московском зоопарке детеныш панды Диндин оказался девочкой, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что сегодня новорожденной исполнился один месяц. По его словам, детеныш и его мать чувствуют себя прекрасно.

Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, сегодня месяц. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно. Специалисты проводят регулярные осмотры детеныша. В подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха, — подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что у детеныша Диндин уже появилась шерсть и изменилась терморегуляция, за счет чего его маме не нужно постоянно прятать и оберегать ребенка, и она может отдохнуть. Столичный мэр уточнил, что сейчас малышка весит почти 1,3 кг, ее рост 36,8 см.

20 сентября в Московском зоопарке сообщили о кончине белого медведя Диксона, умершего во сне от сердечно-легочной недостаточности. Мишка продолжительное время болел, за него боролось большое количество ветеринарных врачей, нейрохирургов и специалистов по реабилитации.

В Московском зоопарке признались, что им трудно принять случившееся. Представители зоосада рассказали, что некоторое время назад состояние Диксона ухудшилось, у него пропал аппетит, появилась одышка, он перестал выходить на улицу. Разработали специальный курс лечения, и поначалу мишка шел на поправку, однако позже в его состоянии вновь проявилась отрицательная динамика, и в этот раз спасти Диксона не удалось.